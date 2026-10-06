Москва6 октВести.На автодороге Бураново – Киясово в Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом стало известно из публикации республиканской ГАИ.
Происшествие на дороге произошло 6 октября около полудня. Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, вылетел с дороги, автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель получил травмы, скончался в карете скорой медицинской помощинаписано в национальном мессенджере
Есть пострадавшие. Это две 41-летние пассажирки, которые были госпитализированы.
Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.