Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Республики Удмуртия

В Удмуртии Volkswagen вылетел с дороги и перевернулся, погиб водитель Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Республики Удмуртия

Москва6 окт Вести.На автодороге Бураново – Киясово в Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом стало известно из публикации республиканской ГАИ.

Происшествие на дороге произошло 6 октября около полудня. Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, вылетел с дороги, автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель получил травмы, скончался в карете скорой медицинской помощи написано в национальном мессенджере

Есть пострадавшие. Это две 41-летние пассажирки, которые были госпитализированы.

Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.