Москва31 окт Вести.В Малопургинском районе Удмуртии произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля, сообщает республиканская Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

Авария случилась в первой половине дня 31 октября на 13-м километре автодороги Малая Пурга – Нижнее Кечево.

46-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2112, по предварительной информации, в пути следования не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства