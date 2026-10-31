Москва31 октВести.В Малопургинском районе Удмуртии произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля, сообщает республиканская Госавтоинспекция в мессенджере MAX.
Авария случилась в первой половине дня 31 октября на 13-м километре автодороги Малая Пурга – Нижнее Кечево.
46-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2112, по предварительной информации, в пути следования не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средстваговорится в публикации
Водитель получил смертельную травму и скончался на месте, 50-летний пассажир не пострадал.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоиснпекции и оперативных служб.