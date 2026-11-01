На трассе в Удмуртии 42-летний мужчина погиб, перевернувшись на квадроцикле

На трассе в Удмуртии квадроцикл съехал с дороги и перевернулся, водитель погиб На трассе в Удмуртии 42-летний мужчина погиб, перевернувшись на квадроцикле

Москва1 ноя Вести.В Глазовском районе Удмуртии погиб 42-летний водитель квадроцикла. Об этом сообщили Госавтоинспекция республики в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что авария произошла на 4 километре дороги Глазов – Юкаменское в районе часа ночи 1 ноября. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением - квадроцикл съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм водитель скончался.

42-летний водитель квадроцикла … не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил смертельную травму говорится в публикации

В настоящее время по факту ДТП идет проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.