Москва1 нояВести.В Глазовском районе Удмуртии погиб 42-летний водитель квадроцикла. Об этом сообщили Госавтоинспекция республики в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что авария произошла на 4 километре дороги Глазов – Юкаменское в районе часа ночи 1 ноября. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением - квадроцикл съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм водитель скончался.
42-летний водитель квадроцикла … не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил смертельную травмуговорится в публикации
В настоящее время по факту ДТП идет проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.