Москва31 октВести.35-летний водитель квадроцикла CFORCE 520 L не справился с управлением и опрокинулся во время катания на лесной тропе рядом с деревней Васильево в Ленинградской области. В результате погиб 11-летний ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Трагедия произошла утром в лесу.
В Приозерском районе полицией проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетнегоотмечается в сообщении в MAX
11-летнего пассажира квадроцикла госпитализировали. Ребенок скончался по дороге в медучреждении.