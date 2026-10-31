11-летний пассажир квадроцикла умер по дороге в больницу после ДТП в Ленобласти

Квадроцикл перевернулся в лесу в Ленобласти, ребенок умер по дороге в больницу 11-летний пассажир квадроцикла умер по дороге в больницу после ДТП в Ленобласти

Москва31 окт Вести.35-летний водитель квадроцикла CFORCE 520 L не справился с управлением и опрокинулся во время катания на лесной тропе рядом с деревней Васильево в Ленинградской области. В результате погиб 11-летний ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Трагедия произошла утром в лесу.

В Приозерском районе полицией проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетнего отмечается в сообщении в MAX

11-летнего пассажира квадроцикла госпитализировали. Ребенок скончался по дороге в медучреждении.