Москва6 октВести.В Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом. Мужчина погиб во время езды на квадроцикле в ТСН "Жемчужина", сообщает региональная ГАИ.
Происшествие случилось вечером 6 октября. Предварительно, 58-летний водитель потерял контроль над управлением, и тот перевернулся.
В результате опрокидывания водитель оказался придавлен транспортным средством, от полученных травм он скончался на месте происшествиянаписано в MAX
Погибший являлся жителем Екатеринбурга. Управлял квадроциклом без шлема. Был или не был он в состоянии опьянения, будет выяснено по итогам судебно-медицинского исследования.