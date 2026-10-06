Квадроцикл насмерть придавил водителя в Свердловской области после ДТП

В Свердловской области мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб Квадроцикл насмерть придавил водителя в Свердловской области после ДТП

Москва6 окт Вести.В Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом. Мужчина погиб во время езды на квадроцикле в ТСН "Жемчужина", сообщает региональная ГАИ.

Происшествие случилось вечером 6 октября. Предварительно, 58-летний водитель потерял контроль над управлением, и тот перевернулся.

В результате опрокидывания водитель оказался придавлен транспортным средством, от полученных травм он скончался на месте происшествия написано в MAX

Погибший являлся жителем Екатеринбурга. Управлял квадроциклом без шлема. Был или не был он в состоянии опьянения, будет выяснено по итогам судебно-медицинского исследования.