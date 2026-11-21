На трассе в Свердловской области произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

Под Екатеринбургом при столкновении двух грузовиков погиб один из водителей На трассе в Свердловской области произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

Москва21 ноя Вести.В Свердловской области на региональной автотрассе столкнулись два грузовика, один из водителей погиб. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

На 45-м километре региональной автодороги "Екатеринбург — Реж — Алапаевск" произошло столкновение грузовых автомобилей "Рено" и "Даф" В результате ДТП водитель "Рено" скончался на месте происшествия говорится в сообщении

На участке автодороги введено реверсивное движение транспорта. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают личности участников аварии и обстоятельства произошедшего.