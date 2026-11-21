Москва21 нояВести.В Свердловской области на региональной автотрассе столкнулись два грузовика, один из водителей погиб. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
На 45-м километре региональной автодороги "Екатеринбург — Реж — Алапаевск" произошло столкновение грузовых автомобилей "Рено" и "Даф" В результате ДТП водитель "Рено" скончался на месте происшествияговорится в сообщении
На участке автодороги введено реверсивное движение транспорта. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают личности участников аварии и обстоятельства произошедшего.