Два человека погибли в массовом ДТП с большегрузами в Свердловской области

Три большегруза столкнулись на Урале, погибли два человека Два человека погибли в массовом ДТП с большегрузами в Свердловской области

Москва8 ноя Вести.В Свердловской области произошло столкновение трех грузовых автомобилей, в результате чего погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, утром 8 ноября на 236-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень в Талицком районе водитель тягача FAW на высокой скорости врезался в два попутных самосвала FAW, один из которых буксировал второй.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир грузового тягача. Водитель буксируемого самосвала получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи говорится в сообщении

На месте происшествия работают правоохранители. Организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.