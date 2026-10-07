Москва7 октВести.В Свердловской области водитель фуры не рассчитал габариты и наехал на мужчину, устранявшего неисправность своего транспортного средства, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Дорожный инцидент произошел утром 7 октября на 35-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень в Белоярском районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN в зоне проведения дорожных работ не выдержал безопасный боковой интервал и по касательной задел стоявшую на обочине фуру, а также ее водителя – жителя Дагестана. В этот момент мужчина устранял неисправность своего транспортного средства.
От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощисказано в сообщении
Виновник аварии пояснил, что во время движения отвлекся и заметил пешехода лишь в момент наезда.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, организована проверка.