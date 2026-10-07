Один человек погиб в ДТП на Урале Грузовик насмерть сбил пешехода в Свердловской области

Москва7 окт Вести.В Свердловской области водитель фуры не рассчитал габариты и наехал на мужчину, устранявшего неисправность своего транспортного средства, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент произошел утром 7 октября на 35-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень в Белоярском районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN в зоне проведения дорожных работ не выдержал безопасный боковой интервал и по касательной задел стоявшую на обочине фуру, а также ее водителя – жителя Дагестана. В этот момент мужчина устранял неисправность своего транспортного средства.

От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи сказано в сообщении

Виновник аварии пояснил, что во время движения отвлекся и заметил пешехода лишь в момент наезда.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, организована проверка.