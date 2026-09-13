В Ленобласти подросток находится в тяжелом состоянии после падения с квадроцикла

В Ленобласти подросток получил тяжелые травмы при падении с квадроцикла В Ленобласти подросток находится в тяжелом состоянии после падения с квадроцикла

Москва13 сен Вести.В Ленинградской области подросток госпитализирован в тяжелом состоянии, предварительно, после падения с квадроцикла. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленобласти.

ДТП произошло 13 сентября на территории коттеджного поселка "Крутой Ручей" в селе Путилово. Затем в полицию из детской городской больницы поступила информация о том, с различными травмами в тяжелом состоянии был доставлен 13-летний мальчик.

По предварительным данным, несовершеннолетний получил травмы в результате падения с квадроцикла … Проводится проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.