Москва13 сенВести.В Ленинградской области подросток госпитализирован в тяжелом состоянии, предварительно, после падения с квадроцикла. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленобласти.
ДТП произошло 13 сентября на территории коттеджного поселка "Крутой Ручей" в селе Путилово. Затем в полицию из детской городской больницы поступила информация о том, с различными травмами в тяжелом состоянии был доставлен 13-летний мальчик.
По предварительным данным, несовершеннолетний получил травмы в результате падения с квадроцикла … Проводится проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.