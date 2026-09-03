Москва3 сенВести.Получивший серьезные травмы после аварии на квадроцикле шестилетний мальчик провел в больнице 53 дня, все это время врачи Приморского края боролись за его жизнь, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.
Под селом Хвалынка 4 июля шестилетний мальчик в результате аварии на квадроцикле получил множественные тяжелые травмы. После стабилизации состояния его вертолетом санавиации доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки, легких, позвоночника и множественные переломы конечностей. Всего мальчик провел в больнице 53 дня. Специалисты боролись за его жизнь. После стабилизации состояния было проведено несколько операций.
Контрольные снимки подтвердили правильное сопоставление отломков, деформация устраненасказала травматолог Светлана Столетняя
Сейчас он дома, впереди — длительная реабилитация.