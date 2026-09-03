В Приморье врачи спасли ребенка после аварии на квадроцикле Врачи Приморья спасли мальчика после тяжелой травмы в ДТП на квадроцикле

Москва3 сен Вести.Получивший серьезные травмы после аварии на квадроцикле шестилетний мальчик провел в больнице 53 дня, все это время врачи Приморского края боролись за его жизнь, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

Под селом Хвалынка 4 июля шестилетний мальчик в результате аварии на квадроцикле получил множественные тяжелые травмы. После стабилизации состояния его вертолетом санавиации доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки, легких, позвоночника и множественные переломы конечностей. Всего мальчик провел в больнице 53 дня. Специалисты боролись за его жизнь. После стабилизации состояния было проведено несколько операций.

Контрольные снимки подтвердили правильное сопоставление отломков, деформация устранена сказала травматолог Светлана Столетняя

Сейчас он дома, впереди — длительная реабилитация.