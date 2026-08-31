Москва31 авгВести.Во время атаки БПЛА в Херсонской области тяжелые ранения получил 13-летний мальчик, сообщает в MAX пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка.
Трагический инцидент произошел вблизи села Таврийское Голопристанского района.
Тяжелейшее ранение получил 13-летний ребенок. Это преступление против детства, против жизни, против будущего. Террористический акт, совершенный киевским режимом, — еще одно доказательство того, что для них дети — всего лишь мишеньсказано в сообщении
Ребенок экстренно доставлен в больницу с проникающим осколочным ранением затылочной области, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
В настоящее время ребенок находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Решается вопрос о его дальнейшей транспортировке в другую больницу.