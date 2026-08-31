13-летний мальчик получил ранение в результате атаки БПЛА в Херсонской области

В Херсонской области БПЛА ранил 13-летнего мальчика 13-летний мальчик получил ранение в результате атаки БПЛА в Херсонской области

Москва31 авг Вести.Во время атаки БПЛА в Херсонской области тяжелые ранения получил 13-летний мальчик, сообщает в MAX пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Трагический инцидент произошел вблизи села Таврийское Голопристанского района.

Тяжелейшее ранение получил 13-летний ребенок. Это преступление против детства, против жизни, против будущего. Террористический акт, совершенный киевским режимом, — еще одно доказательство того, что для них дети — всего лишь мишень сказано в сообщении

Ребенок экстренно доставлен в больницу с проникающим осколочным ранением затылочной области, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

В настоящее время ребенок находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Решается вопрос о его дальнейшей транспортировке в другую больницу.