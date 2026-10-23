Москва23 октВести.В Удмуртии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись Fiat Punto и Renault Duster. Один человек погиб, стало известно из публикации республиканской ГАИ.
Столкновение автомобилей случилось вечером 22 октября на 11-м км дороги Сарапул – Каракулино. Водитель Fiat не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Renault.
В результате ДТП пассажир Fiat, 28-летний молодой человек, получил смертельную травмунаписано в канале Госавтоинспекции
Водитель Fiat был в состоянии алкогольного опьянения.
В ДТП также пострадали трое. Это еще один пассажир Fiat, а также водитель и пассажир Renault.