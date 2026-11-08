В Саратовской области в пьяном ДТП один молодой человек погиб и двое пострадали

Нетрезвый водитель в Саратовской области спровоцировал смертельное ДТП В Саратовской области в пьяном ДТП один молодой человек погиб и двое пострадали

Москва8 ноя Вести.В Саратовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировал нетрезвый автомобилист. Об этом сообщила прокуратура региона.

Авария случилась на 80 км федеральной трассы М-5 "Урал". Согласно предварительным данным, водитель Lada Granta в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП пассажир погиб на месте. Несовершеннолетний и водитель с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение говорится в канале надзорного ведомства в MAX

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Согласно данным канала Госавтоинспекции Саратовской области в MAX, ДТП произошло 8 ноября около 1.00. За рулем находился 20-летний молодой человек. Погиб мужчина 2008 года рождения. Среди пострадавших 17-лений юноша.