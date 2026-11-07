Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой в Удмуртии

В Удмуртии столкнулись фура и иномарка, один человек погиб Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой в Удмуртии

Москва7 ноя Вести.Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на 330 км федеральной трассы в Можгинском районе с участием фуры и иномарки, в котором погиб водитель легкового автомобиля, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции республики.

Установлено, что 57-летний водитель фуры с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

В результате ДТП 55-летний водитель иномарки погиб на месте говорится в сообщении

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины дорожной аварии.