В Тюменской области столкнулись легковушка и грузовик, один погибший Водитель легковушки погиб в Тюменской области, врезавшись в грузовик

Москва24 окт Вести.На 289-м километре трассы Тюмень – Омск в Тюменской области произошло ДТП со смертельным случаем. Погиб водитель легкового автомобиля, врезавшегося в грузовик. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Столкнулись Ford Focus и Sitrak. Предварительно, водитель легковушки пытался обогнать фуру и въехал в ее заднюю часть. После удара Ford выбросило в кювет, а мужчину – из машины.

34-летний водитель Ford, житель Ишимского округа, погиб написано в канале тюменской ГАИ

Трагедия произошла после того, как незадолго до аварии мужчина отказался останавливать автомобиль по требованию инспекторов. Он уходил от их преследования.