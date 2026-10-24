Москва24 октВести.На 289-м километре трассы Тюмень – Омск в Тюменской области произошло ДТП со смертельным случаем. Погиб водитель легкового автомобиля, врезавшегося в грузовик. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Столкнулись Ford Focus и Sitrak. Предварительно, водитель легковушки пытался обогнать фуру и въехал в ее заднюю часть. После удара Ford выбросило в кювет, а мужчину – из машины.
34-летний водитель Ford, житель Ишимского округа, погибнаписано в канале тюменской ГАИ
Трагедия произошла после того, как незадолго до аварии мужчина отказался останавливать автомобиль по требованию инспекторов. Он уходил от их преследования.