В Красноярском крае мужчина погиб в ДТП с фурой

Водитель легкового авто погиб, столкнувшись с фурой в Красноярском крае В Красноярском крае мужчина погиб в ДТП с фурой

Москва27 окт Вести.В Красноярском крае водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с фурой. Об этом пишет управление МВД России по региону в MAX.

По данным ведомства, утром 27 октября на 778 км федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" 28-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом Sсаnia с полуприцепом. За рулем фуры находился 30-летний мужчина.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении МВД

К месту ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.