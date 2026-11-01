Одна женщина погибла и две пострадали в результате ДТП в селе Онгудай на Алтае

На Алтае нетрезвый водитель без прав устроил ДТП с погибшей и пострадавшими Одна женщина погибла и две пострадали в результате ДТП в селе Онгудай на Алтае

Москва1 ноя Вести.В Республике Алтай перевернулся автомобиль - одна женщина погибла, еще две попали в больницу с травмами. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что авария произошла в селе Онгудай. По данным ведомства, за рулем Toyota Ipsum был 21-летний мужчина - он не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Сам водитель отделался незначительными травмами.

48-летняя пассажирка, жительница села Шашикман, скончалась на месте. Двух других пассажирок - 38-летнюю жительницу села Теньга и 44-летнюю жительницу Шашикмана - доставили в Онгудайскую больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия от полученных травм скончалась 48-летняя женщина-пассажир, жительница с. Шашикман. Кроме того, в Онгудайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы два пассажира: 38-летняя жительница с. Теньга и 44-летняя жительница с. Шашикман говорится в публикации

Правоохранители выяснили, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде и прав на управление у него не было. В настоящее время идет проверка по факту случившегося.