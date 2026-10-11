Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на вологодской трассе

В Вологодской области один человек погиб и трое пострадали в ДТП Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на вологодской трассе

Москва11 окт Вести.В Вологодской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщили в УМВД региона.

Авария произошла ночью 11 октября на 7-м километре трассы Устье – Королиха в Сокольском округе. По предварительной информации, 18-летняя девушка на "Тойота Аурис" не справилась с управлением, после чего иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП травмированы водитель и пассажиры: 18-летняя девушка и 19-летний юноша. С ушибами и другими травмами они были доставлены в больницу. Третий пассажир, 20-летний юноша, скончался на месте до приезда СМП сказано в сообщении

По факту ДТП организована проверка.