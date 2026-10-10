Пять человек пострадали в ДТП с 3 транспортными средствами в Вологодской области

Пять человек пострадали в ДТП в Вологодской области Пять человек пострадали в ДТП с 3 транспортными средствами в Вологодской области

Москва10 окт Вести.Пять человек пострадали в ДТП с тремя транспортными средствами в Вологодской области. Об этом сообщило региональное УМВД России.

Автоавария произошла вечером 9 октября на 19-м км автодороги Ерохово-Избоищи А-144. Предварительно, водитель "Газель" (1989 г.р.) не справился с управлением и допустил наезд на стоящее частично на обочине транспортное средство KIA, водитель (женщина 1988 г.р.) которого остановилась ранее, чтобы помочь водителю ВАЗ-21074 вытащить его машину, съехавшую с проезжей части и застрявшую на обочине дороги.

В результате столкновения были травмированы пассажиры, находившиеся в автомобиле "Газель": два мужчины 1979 и 2007 гг.р., три женщины 1969, 1991 и 2008 гг.р. … Пострадавшие были доставлены в ЦРБ, осмотрены врачами, всем назначено амбулаторное лечение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали аварии.