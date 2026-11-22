Москва22 нояВести.ДТП с тремя пострадавшими произошло 21 ноября в 22.41 в городе Красавино Великоустюгского округа. Как передает в MAX УМВД РФ по Вологодской области, за рулем автомобиля ВАЗ 2112 был 17-летний юноша.
По предварительным данным, водитель, при обгоне транспортного средства на пешеходном переходе, потерял управление. Машина съехала с дороги на обочину противоположной стороны и врезалась в опору ЛЭП.
В результате ДТП были травмированы и доставлены в Великоустгскую ЦРБ автомобилем скорой медицинской помощи водитель и пассажиры, 18-летний и 19-летний юношиговорится в мессенджере
Выяснилось, что все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.