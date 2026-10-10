В Ульяновской области проверяют обстоятельств ДТП с 17-летним водителем Полиция Ульяновской области проверит причины ДТП с тремя подростками

Москва10 окт Вести.Полиция проверяет обстоятельства ДТП в Барышском районе Ульяновской области, где 17-летний водитель без прав не справился с управлением автомобиля, и машина перевернулась. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Возле рабочего поселка Старотимошкино Барышского района Ульяновской области, не имеющий права управления транспортным средством водитель автомашины Opel Vectra, 2009 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием говорится в сообщении

В результате ДТП четыре человека, среди них трое несовершеннолетних, госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

В Следственный комитет направлена информация для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 151 УК РФ.