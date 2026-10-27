В Ульяновске столкнулись две машины Lada, есть погибший и пострадавшие

В Ульяновске при столкновении машин погиб юноша, двое человек пострадали В Ульяновске столкнулись две машины Lada, есть погибший и пострадавшие

Москва27 окт Вести.На проспекте Гая в Ульяновске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ 2114" и "ВАЗ 2109". В результате погиб один человек, два человека получили травмы. Об этом сообщили в УМВД России по региону в MAX.

Предварительно, водитель "ВАЗ 2114" 1964 года рождения при выезде с прилегающей территории при повороте не уступил дорогу "ВАЗ 2109" под управлением молодого человека 2008 года рождения, который двигался прямо по главной дороге.

Уточняется, что водитель "ВАЗ 2114" лишен права управления, а водитель "ВАЗ 2109" не имел права управления транспортным средством.

В результате ДТП водитель "ВАЗ 2109" скончался в медицинском учреждении; пассажир "ВАЗ 2109" - мужчина, 2007 г.р., доставлен в медучреждение; пассажир "ВАЗ 2109"- мужчина, 2008 г.р., доставлен в медучреждение отмечается в сообщении

Стражи порядка проводят доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.