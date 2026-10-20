Baza: 18-летний лихач на легковушке влетел в толпу пешеходов в Ульяновске

Baza: автомобиль влетел в толпу пешеходов и детскую коляску в Ульяновске Baza: 18-летний лихач на легковушке влетел в толпу пешеходов в Ульяновске

Москва20 окт Вести.В Ульяновске 18-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и влетел в толпу пешеходов. В результате травмы получили четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает Baza.

ДТП с участием ВАЗ-2114 произошло на разделительной полосе на проспекте Авиастроителей.

Легковушка влетела в толпу пешеходов и детскую коляску в Ульяновске… На большой скорости сбил людей и врезался в световую опору. С места аварии госпитализировали четверых: пассажира автомобиля и троих пешеходов — среди них маленький ребенок и 64-летняя женщина говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Водитель задержан. Отмечается, что в момент ДТП он был трезв.

Официальной информации о случившемся нет.