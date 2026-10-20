Москва20 октВести.В Ульяновске 18-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и влетел в толпу пешеходов. В результате травмы получили четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает Baza.
ДТП с участием ВАЗ-2114 произошло на разделительной полосе на проспекте Авиастроителей.
Легковушка влетела в толпу пешеходов и детскую коляску в Ульяновске… На большой скорости сбил людей и врезался в световую опору. С места аварии госпитализировали четверых: пассажира автомобиля и троих пешеходов — среди них маленький ребенок и 64-летняя женщинаговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
Водитель задержан. Отмечается, что в момент ДТП он был трезв.
Официальной информации о случившемся нет.