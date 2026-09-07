В Ярославле арестовали водителя иномарки, влетевшего в остановку с людьми

Арестован 18-летний водитель, влетевший в остановку с людьми в Ярославле В Ярославле арестовали водителя иномарки, влетевшего в остановку с людьми

Москва7 сен Вести.В Ярославле арестован 18-летний водитель Mercedes, влетевший в остановку с людьми. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Подозреваемому по уголовному делу о резонансном ДТП на Тутаевском шоссе в минувшую субботу по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ДТП произошло утром 5 сентября, в субботу. Иномарка выехала с проезжей части и протаранила остановку. После водитель пытался скрыться с места. Известно, что у него не было прав.

В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело, доклад о расследовании будет представлен председателю СКР Александру Бастрыкину.