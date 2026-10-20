Среди пострадавших при наезде легковушки на пешеходов в Ульяновске есть младенец

Пострадали женщины и младенец: появились подробности серьезного ДТП в Ульяновске Среди пострадавших при наезде легковушки на пешеходов в Ульяновске есть младенец

Москва20 окт Вести.Один из пяти пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на толпу пешеходов в Ульяновке – младенец, который в момент ДТП находился в коляске. Об этом сообщает УМВД России по региону.

В результате ДТП две женщины 1962 и 2003 года рождения и младенец, находившийся в коляске, получили травмы. Они были госпитализированы. Кроме того, в медицинское учреждение доставлены сам водитель и два несовершеннолетних пассажира отечественной легковушки говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Авария произошла днем 20 октября, во вторник, на проспекте Авиастроителей в Заволжском районе. По данным ряда источников, 18-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, сбил троих пешеходов, стоявших на разделительной полосе, и врезался в столб.

Как рассказали в областном Минздраве, пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии.