Москва19 октВести.Состояние 35-летней женщины и 7-месячного ребенка, пострадавших в ДТП у Монумента Дружбы в Уфе, остается тяжелым, однако имеется положительная динамика. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.
Состояние 35-летней женщины и 7-месячного ребенка, которые пострадали в аварии в пятницу на Монументе Дружбы, остается тяжелым, стабильным с положительной динамикойнаписал глава регионального Минздрава в мессенджере МАХ
Авария с участием трех автомобилей произошла 16 октября, в пятницу. По данным городской Госавтоинспекции, водитель минивэна Kia столкнулся с автомобилями Mercedes и BMW, от удара минивэн опрокинулся.
В результате травмы различной степени тяжести получили один взрослый и шестеро детей, пятерым из них было назначено амбулаторное лечение.