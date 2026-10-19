Женщина и младенец, пострадавшие в ДТП в Уфе, остаются в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии женщины и младенца, пострадавших в ДТП в Уфе Женщина и младенец, пострадавшие в ДТП в Уфе, остаются в тяжелом состоянии

Москва19 окт Вести.Состояние 35-летней женщины и 7-месячного ребенка, пострадавших в ДТП у Монумента Дружбы в Уфе, остается тяжелым, однако имеется положительная динамика. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Состояние 35-летней женщины и 7-месячного ребенка, которые пострадали в аварии в пятницу на Монументе Дружбы, остается тяжелым, стабильным с положительной динамикой написал глава регионального Минздрава в мессенджере МАХ

Авария с участием трех автомобилей произошла 16 октября, в пятницу. По данным городской Госавтоинспекции, водитель минивэна Kia столкнулся с автомобилями Mercedes и BMW, от удара минивэн опрокинулся.

В результате травмы различной степени тяжести получили один взрослый и шестеро детей, пятерым из них было назначено амбулаторное лечение.