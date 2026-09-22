Москва22 сенВести.В попавшем в ДТП автомобиле скорой реанимационной медицинской помощи находилась беременная женщина. Подробности происшествия сообщили в Минздраве Свердловской области в MAX.
Реанимобиль вез из Кургана беременную женщину на сроке 33–34 недели в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. Также в автомобиле находились водитель и медицинская сестра.
По предварительной информации, произошло столкновение с кроссовером, после чего автомобиль скорой помощи опрокинулся. По имеющимся на данный момент сведениям, тяжелых пострадавших нетрассказала главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Евгения Рузанова
У пациентки диагностированы ушибы и подозрение на сотрясение головного мозга. Для осмотра ее везут в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. По результатам обследования будет принято решение о дальнейшей тактике оказания медицинской помощи.
Женщина-водитель за рулем кроссовера отказалась от медицинской помощи. Водитель и медсестра направлены на освидетельствование.
На месте происшествия для оказания необходимой помощи находились пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные.
Ситуация находится под контролем заместителя губернатора - министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой.