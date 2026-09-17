Потерявшая ногу в ДТП жительница Воронежа узнала в больнице, что беременна Потерявшая ногу из-за аварии жительница Воронежа оказалась беременна

Москва17 сен Вести.Девушка из Воронежа, потерявшая ногу в ДТП, только после аварии узнала, что беременна. Об этом сообщает ИС "Вести".

По данным издания, вечером 25 июля возле кафе на улице 9 Января водитель мотоцикла Honda CBR врезался в бордюр. Транспортное средство перевернулось, пассажирка упала на дорогу, после чего ее переехал микроавтобус. Правую ногу врачи спасти не смогли, ее пришлось ампутировать. Только после аварии 28-летняя Светлана узнала, что беременна.

Я на 10 неделе, все хорошо, слава Богу. Срок маленький еще, пока не знаю, кто там у меня сообщила она

Сейчас Светлана находится дома. Передвигается она только на инвалидном кресле, но сохраняет позитивный настрой.