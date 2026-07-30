Москва30 июл Вести.Жительница города Борзя 28 лет понесет ответственность за то, что доверила брату-подростку управлять мопедом, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в мессенджере МАХ.

Несовершеннолетний в июне столкнулся с автомобилем на перекрестке в Борзе, в результате чего его пассажирка получила травмы средней степени тяжести.

Как установили сотрудники полиции, мототранспорт, которым управлял 17-летний подросток, принадлежит его сестре. Женщина знала, что у брата нет водительского удостоверения и навыков вождения, но неоднократно разрешала ему кататься на мопеде. В день ДТП он также взял мопед с ее разрешения и вместе с несовершеннолетней пассажиркой катался по городу, употребляя при этом спиртные напитки отметили в пресс-службе

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 151.2 УК РФ.