СК возбудил дело на Чукотке по факту вовлечения малолетних в опасное вождение

На Чукотке возбуждено дело по факту вовлечения малолетних в опасное вождение СК возбудил дело на Чукотке по факту вовлечения малолетних в опасное вождение

Москва17 июл Вести.Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Новое Чаплино Провиденского муниципального округа, она подозревается в вовлечении двух малолетних в опасные для жизни действия, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по Чукотскому АО.

Установлено, что в начале июля 2025 года подозреваемая в нетрезвом виде предложила несовершеннолетним отвезти ее на автомобиле в село Новое Чаплино. При движении по трассе Провидения - Новое Чаплино друг сына подозреваемой превысил безопасную скорость, он не справился с управлением. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП один из малолетних получил телесные повреждения отмечается в сообщении

Проводится расследование.