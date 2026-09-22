Реанимобиль перевернулся в центре Екатеринбурга В центре Екатеринбурга перевернулся реанимобиль

Москва22 сен Вести.В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием реанимобиля. Как сообщает канал E1.RU, спецтранспорт перевернулся на большой скорости на пересечении улиц Малышева-М.Сибиряка.

По словам очевидцев, скорая ехала со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Возможно, водитель не справился с управлением.

Данных о том, был ли внутри пациент, нет.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Также к месту ЧП приехали две машины скорой помощи. Обстоятельства аварии уточняются.