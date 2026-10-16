Москва16 октВести.В дорожно-транспортном происшествии у Монумента Дружбы в Уфе пострадали семь человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в мессенджере MAX.
В аварии на Монументе Дружбы пострадали 7 человек: один взрослый и шестеро детейнаписал Айрат Рахматуллин
Отмечается, что к месту происшествия выехали четыре машины скорой помощи. Всех пострадавших госпитализировали. После осмотра и оказания помощи пятерых отпустили лечиться амбулаторно. В больнице остаются 35-летняя женщина и 7-месячный ребенок. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Министр взял лечение пациентов под личный контроль.