На Монументе Дружбы в Уфе семь человек пострадали в результате аварии

В ДТП на Монументе Дружбы в Уфе пострадали один взрослый и шестеро детей На Монументе Дружбы в Уфе семь человек пострадали в результате аварии

Москва16 окт Вести.В дорожно-транспортном происшествии у Монумента Дружбы в Уфе пострадали семь человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в мессенджере MAX.

В аварии на Монументе Дружбы пострадали 7 человек: один взрослый и шестеро детей написал Айрат Рахматуллин

Отмечается, что к месту происшествия выехали четыре машины скорой помощи. Всех пострадавших госпитализировали. После осмотра и оказания помощи пятерых отпустили лечиться амбулаторно. В больнице остаются 35-летняя женщина и 7-месячный ребенок. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Министр взял лечение пациентов под личный контроль.