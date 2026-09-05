Четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Кемеровской области

В Кемеровской области в результате ДТП пострадали четверо детей и трое взрослых Четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Кемеровской области

Москва5 сен Вести.В Кемеровской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Сообщение об аварии поступило 4 сентября в 23.40 по местному времени.

На автодороге Панфилово-Плотниково произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали 7 человек, из них 4 ребенка говорится на сайте ведомства

Спасатели извлекли пострадавших и передали их бригаде медиков для оказания помощи.