Москва5 сенВести.В Кемеровской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Сообщение об аварии поступило 4 сентября в 23.40 по местному времени.
На автодороге Панфилово-Плотниково произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали 7 человек, из них 4 ребенкаговорится на сайте ведомства
Спасатели извлекли пострадавших и передали их бригаде медиков для оказания помощи.