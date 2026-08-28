Москва28 авгВести.Три человека пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар после ДТП в Рыбинске, всех госпитализировали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
Предварительно установлено, что днем 28 августа водитель Skoda Rapid, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю Kia Carens. В результате Skoda вылетела на тротуар, где наехала на троих пешеходов, среди которых был 11-летний ребенок.
Пешеходы были доставлены в ГУЗ ЯО "Рыбинская городская больница № 1"говорится в сообщении
По факту ДТП проводится проверка.