В Рыбинске машина вылетела на тротуар после ДТП и сбила пешеходов

Трое пешеходов пострадали при выезде автомобиля на тротуар в Рыбинске В Рыбинске машина вылетела на тротуар после ДТП и сбила пешеходов

Москва28 авг Вести.Три человека пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар после ДТП в Рыбинске, всех госпитализировали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Предварительно установлено, что днем 28 августа водитель Skoda Rapid, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю Kia Carens. В результате Skoda вылетела на тротуар, где наехала на троих пешеходов, среди которых был 11-летний ребенок.

Пешеходы были доставлены в ГУЗ ЯО "Рыбинская городская больница № 1" говорится в сообщении

По факту ДТП проводится проверка.