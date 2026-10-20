Число пострадавших при наезде легковушки на пешеходов в Ульяновске выросло до 5

До 5 выросло количество пострадавших в ДТП с легковушкой в Ульяновске Число пострадавших при наезде легковушки на пешеходов в Ульяновске выросло до 5

Москва20 окт Вести.Количество пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на толпу пешеходов в Ульяновске выросло до 5 человек, передает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.

По оперативным данным, в медучреждения Ульяновска были доставлены пять человек. Маленький ребенок госпитализирован в областную детскую клиническую больницу, состояние тяжелое. В это же медучреждение были доставлены юноша 17 лет и девушка 17 лет. Мужчина и женщина, оба в состоянии средней степени тяжести, - в Центральную городскую клиническую больницу приводит агентство слова своей собеседницы

ДТП произошло днем 20 октября, во вторник, на проспекте Авиастроителей в Заволжском районе. По данным ряда источников, 18-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и влетел в толпу пешеходов и детскую коляску.

На месте работают правоохранители, детали случившегося выясняются.