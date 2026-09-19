Москва19 сенВести.Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на Ленинском проспекте в юго-западной части Москвы, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, пострадали три человека.
Пять машин столкнулись на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы, пострадали троеговорится в публикации
По информации столичного Дептранса, ЧП произошло в районе пересечения Ленинского проспекта с улицей Удальцова. В результате ДТП оказались заняты четыре полосы из пяти, водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.