Водитель 15 лет и трое его друзей-пассажиров пострадали в ДТП под Курганом

Четверо подростков пострадали в ДТП в Шадринске Курганской области Водитель 15 лет и трое его друзей-пассажиров пострадали в ДТП под Курганом

Москва17 ноя Вести.Четверо подростков 15 лет госпитализированы в результате ДТП, произошедшего в Шадринске, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел во вторник, 17 ноября, около 09.50.

… подросток 2011 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, не справился с управлением и допустил съезд с дороги и наезд на электроопору с последующим опрокидыванием транспортного средства. В салоне машины, помимо несовершеннолетнего водителя, находились четверо пассажиров. В результате аварии пострадал сам водитель и трое из его пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести написали в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства, а также другие причины и условия, способствовавшие ДТП.