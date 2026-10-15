Москва15 октВести.Состояние четырех подростков, госпитализированных в Саратове после ДТП, оценивается как тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Ранее сегодня сообщалось, что на Ново-Астраханском шоссе ВАЗ-2113 врезался в дерево. В результате аварии один подросток погиб.
Позже в СУ СК по Саратовской области уточнили, что всего в салоне находились шесть несовершеннолетних, пятеро были госпитализированы.
При этом по данным агентства, госпитализированных – четверо.
Состояние тяжелое. Доставлены в одно из медицинских учреждений города Саратоваговорится в сообщении Минздрава Саратовской области
В ведомстве заверили, что вся необходимая медицинская помощь оказывается им в полном объеме.
В Госавтоинспекции города уточнили, что за рулем автомобиля был подросток 2011 года рождения.
Свою проверку по факту ДТП со смертельным исходом и пострадавшими организовала областная прокуратура.