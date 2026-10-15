Пострадавшие в ДТП в Саратове подростки находятся в тяжелом состоянии

Врачи рассказали о состоянии подростков, врезавшихся в дерево в Саратове Пострадавшие в ДТП в Саратове подростки находятся в тяжелом состоянии

Москва15 окт Вести.Состояние четырех подростков, госпитализированных в Саратове после ДТП, оценивается как тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее сегодня сообщалось, что на Ново-Астраханском шоссе ВАЗ-2113 врезался в дерево. В результате аварии один подросток погиб.

Позже в СУ СК по Саратовской области уточнили, что всего в салоне находились шесть несовершеннолетних, пятеро были госпитализированы.

При этом по данным агентства, госпитализированных – четверо.

Состояние тяжелое. Доставлены в одно из медицинских учреждений города Саратова говорится в сообщении Минздрава Саратовской области

В ведомстве заверили, что вся необходимая медицинская помощь оказывается им в полном объеме.

В Госавтоинспекции города уточнили, что за рулем автомобиля был подросток 2011 года рождения.

Свою проверку по факту ДТП со смертельным исходом и пострадавшими организовала областная прокуратура.