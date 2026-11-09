В столкновении Lada и грузовика в Саратовской области погибли двое человек Двое взрослых погибли, девочка-подросток пострадала в ДТП в Саратовской области

Москва9 ноя Вести.Вечером 8 ноября в Саратовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика двое человек погибли и пострадала девочка-подросток. Об этом сообщил министр региона - председатель областного комитета региональной безопасности Юрий Юрин.

В 22.37 в службу 112 поступило сообщение о том, что в Романовском районе вблизи поселка Таволжанский произошло столкновение грузовика и "ВАЗ-2115". В результате ДТП из легкового автомобиля погибли мужчина и женщина, пострадала девочка 2011 г.р. уточнил он в своем Telegram-канале

Юрин отметил, что пострадавшая госпитализирована.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.