Два человека погибли в аварии с трактором в Саратовской области

При столкновении трактора и легковушки в Саратовской области погибли 2 человека Два человека погибли в аварии с трактором в Саратовской области

Москва1 ноя Вести.Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и трактора в Саратовской области, сообщает в MAX региональный главк МВД.

Инцидент произошел 1 ноября около 18.00 по московскому времени вблизи села Вознесенка в Марксовском районе.

Произошло столкновение трактора "Кировец", под управлением мужчины 1974 года рождения, и автомобиля ВАЗ 2114, под управлением мужчины сказано в публикации

В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.