Москва1 нояВести.Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и трактора в Саратовской области, сообщает в MAX региональный главк МВД.
Инцидент произошел 1 ноября около 18.00 по московскому времени вблизи села Вознесенка в Марксовском районе.
Произошло столкновение трактора "Кировец", под управлением мужчины 1974 года рождения, и автомобиля ВАЗ 2114, под управлением мужчинысказано в публикации
В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.