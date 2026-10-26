Москва26 октВести.На 345 км дороги Р-228 "Сызрань – Саратов – Волгоград" в Саратовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибли два человека, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Столкнулись автомобиль Lada Granta и грузовик DAF, под управлением мужчины 1968 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Lada (их данные устанавливаются) скончались на месте происшествияотмечается в сообщении в MAX
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.