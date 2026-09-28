В Рязанской области легковой автомобиль врезался в грузовик, двое погибших

Двое человек погибли в ДТП в Рязанской области В Рязанской области легковой автомобиль врезался в грузовик, двое погибших

Москва28 сен Вести.В Рязанском муниципальном округе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла 28 сентября около 17.00 на 14 км автодороги Рязань — Спасск — Ижевское — Лакаш, где столкнулись грузовик Shacman и легковой автомобиль Haval.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится проверка, которая поставлена на контроль в прокуратуре региона.