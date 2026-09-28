Москва28 сенВести.В Рязанском муниципальном округе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Авария произошла 28 сентября около 17.00 на 14 км автодороги Рязань — Спасск — Ижевское — Лакаш, где столкнулись грузовик Shacman и легковой автомобиль Haval.
В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествияговорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время проводится проверка, которая поставлена на контроль в прокуратуре региона.