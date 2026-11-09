Под Саратовом произошло ДТП с участием грузовика, в котором погибли 2 человека

Два человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком под Саратовом Под Саратовом произошло ДТП с участием грузовика, в котором погибли 2 человека

Москва9 ноя Вести.В Балашовском районе Саратовской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором два человека погибли и один травмирован, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

Авария произошла вчера около 22.30 у города Балашова. Там столкнулись "ВАЗ-2115" под управлением женщины 1991 года рождения и грузовик ХОWО под управлением мужчины 1986 года рождения. Оба транспортных средства после столкновения съехали с дороги и опрокинулись.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "ВАЗ-2115" скончалась в карете скорой помощи, пассажир "ВАЗ-2115" – мужчина 1978 года рождения скончался на месте происшествия говорится в публикации

В аварии также пострадала девушка 2011 года рождения, которая была пассажиром легковушки. Она доставлена в медицинское учреждение.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.