Москва23 октВести.В Дагестане двое взрослых погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком, ребенок пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Авария произошла вечером 23 октября на трассе возле населенного пункта Бабаюрт. По предварительным данным, здесь столкнулись Lada Priora и грузовой автомобиль.
Пострадали 3 человека, в том числе 1 ребенок. Взрослые погибли, ребенок находится в реанимациисказано в сообщении
На месте работали пять сотрудников МЧС и одна единица техники.