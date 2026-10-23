Два человека погибли, ребенок пострадал в ДТП на трассе в Дагестане

В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком Два человека погибли, ребенок пострадал в ДТП на трассе в Дагестане

Москва23 окт Вести.В Дагестане двое взрослых погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком, ребенок пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Авария произошла вечером 23 октября на трассе возле населенного пункта Бабаюрт. По предварительным данным, здесь столкнулись Lada Priora и грузовой автомобиль.

Пострадали 3 человека, в том числе 1 ребенок. Взрослые погибли, ребенок находится в реанимации сказано в сообщении

На месте работали пять сотрудников МЧС и одна единица техники.