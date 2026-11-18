Водитель легковушки пострадал, пассажирка погибла в ДТП с фурой в Дагестане

Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Дагестане Водитель легковушки пострадал, пассажирка погибла в ДТП с фурой в Дагестане

Москва18 ноя Вести.Женщина погибла, мужчина госпитализирован в результате ДТП в Дербентском районе Дагестана, сообщила пресс-служба УМВД России по республике в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 18 ноября около 08.00 на 905 км трассы "Кавказ" в Дербентском районе. Водитель грузового автомобиля Volvo 22 лет проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada Kalina под управлением 63-летнего жителя Каякентского района.

В результате ДТП пассажирка Lada Kalina, 61-летняя жительница Каякентского района, скончалась от полученных травм по пути в медицинское учреждение написали в пресс-службе

Водитель легковушки с травмами госпитализирован.