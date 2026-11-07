В Дагестане водитель иномарки насмерть сбил 77-летнего пешехода

МВД: в Дагестане в ДТП погиб 77-летний пешеход В Дагестане водитель иномарки насмерть сбил 77-летнего пешехода

Москва7 ноя Вести.В Дагестане водитель автомобиля Changan сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба полиции республики.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 ноября на 822-м километре федеральной автодороги "Кавказ".

В результате ДТП пешеход - 77-летний житель Буйнакска от полученных травм скончался на месте происшествия отметила пресс-служба МВД по Республике Дагестан в мессенджере МАХ

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.