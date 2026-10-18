Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Дагестане

Мужчина погиб при столкновении мотоцикла и авто на ФАД "Кавказ" Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Дагестане

Москва18 окт Вести.На трассе "Кавказ" в Дагестане произошло ДТП с мотоциклом и автомобилем, погиб мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по республике.

По данным ведомства, 18 октября около 14.30 на 790 км трассы 41-летний водитель мотоцикла Kawasaki столкнулся с движущимся впереди автомобилем Renault Logan, за рулем которого находился 46-летний житель Кизилюртовского района.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия пишет МВД

Уточняется, что погибший был жителем Каспийска. По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции между мотоциклом и движущимся впереди авто.