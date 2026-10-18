Москва18 октВести.На трассе "Кавказ" в Дагестане произошло ДТП с мотоциклом и автомобилем, погиб мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по республике.
По данным ведомства, 18 октября около 14.30 на 790 км трассы 41-летний водитель мотоцикла Kawasaki столкнулся с движущимся впереди автомобилем Renault Logan, за рулем которого находился 46-летний житель Кизилюртовского района.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествияпишет МВД
Уточняется, что погибший был жителем Каспийска. По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции между мотоциклом и движущимся впереди авто.