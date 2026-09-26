В пригороде Махачкалы водитель мопеда погиб в ДТП с грузовиком

В пригороде Махачкалы водитель мопеда погиб при столкновении с грузовиком В пригороде Махачкалы водитель мопеда погиб в ДТП с грузовиком

Москва26 сен Вести.В пригороде Махачкалы 44-летний водитель мопеда погиб при столкновении с грузовым автомобилем Volvo. Об этом сообщило МВД по Республике Дагестан.

Смертельная автоавария произошла утром 26 сентября на 802-м км ФАД "Кавказ" на территории Махачкалы. Предварительно, водитель мопеда при выезде с обочины не предоставил преимущество в движении грузовику Volvo под управлением 49-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение.

Водитель мопеда от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.