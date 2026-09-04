Москва4 сенВести.Водитель мопеда "Альфа" 1983 года рождения погиб в результате столкновения с тягачом FAW на трассе в Комсомольском районе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел около 19.40 в четверг, 3 августа, на 51 км дороги Селихино – Снежный – Уктур. Водитель мопеда, двигаясь со стороны села Гурское в сторону села Снежный, потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой под управлением мужчины 2004 года рождения.
В результате ДТП водитель мопеда "Альфа" от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощинаписали в пресс-службе
Обстоятельства и очевидцы произошедшего устанавливаются.