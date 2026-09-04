Водитель мопеда погиб в ДТП в Хабаровском крае Водитель мопеда погиб под колесами фуры в Хабаровском крае

Москва4 сен Вести.Водитель мопеда "Альфа" 1983 года рождения погиб в результате столкновения с тягачом FAW на трассе в Комсомольском районе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел около 19.40 в четверг, 3 августа, на 51 км дороги Селихино – Снежный – Уктур. Водитель мопеда, двигаясь со стороны села Гурское в сторону села Снежный, потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой под управлением мужчины 2004 года рождения.

В результате ДТП водитель мопеда "Альфа" от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи написали в пресс-службе

Обстоятельства и очевидцы произошедшего устанавливаются.