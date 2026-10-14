Москва14 октВести.Нетрезвый водитель иномарки на 265 км федеральной трассы А-350 Чита — Забайкальск сбил насмерть пешехода, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Забайкальского края.
По предварительной информации, 39-летний нетрезвый водитель сбил 59-летнего пешехода, который находился на проезжей части без световозвращающих элементов на верхней одежде.
В результате ДТП пешеход скончался до приезда бригады скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.